Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на вакцину "Спутник V"

В ходе клинических испытаний и после введения вакцины "Спутник V" в оборот медики не зафиксировали каких-либо тяжелых аллергических реакций на препарат, заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Напомним, что ранее сообщалось об аллергической реакции у семи граждан США после применения вакцины разработки американской компании Pfizer.

"Тяжелых аллергических реакций при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний - первой, второй, третьей фазы, - и во время гражданского оборота не наблюдалось", - заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы Центра им. Гамалеи, на данный момент вакцинированы около 700 тысяч россиян. При этом, подчеркнул Гинцбург, Минздрав и Росздравнадзор "очень жестко отслеживают всю побочку".