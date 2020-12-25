ГК "Галс" завершила сделку по продаже башни "А" бизнес-центра SkyLight

ООО "Галс Управление активами" (входит в ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент") завершило сделку по продаже офисного здания - башни "А" бизнес-центра SkyLight, общей площадью 49 290,9 кв. м., включая 30 487 кв. м арендопригодной площади, с подземным паркингом на 453 машиноместа (353 м/места на подземном паркинге башни "А" и 100 м/мест на подземном паркинге башни "Б") по адресу: Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79. Сумма сделки не разглашается.

"Мы видим высокий интерес у инвесторов к покупке премиальных офисных помещений в качестве готового арендного бизнеса. Сегодня мы рады сообщить о том, что сделка по продаже башни "А" БЦ SkyLight, полностью реализованного офисного здания премиального уровня, завершилась. Для нового владельца сделка стала инвестиционной, так как объект полностью сдан в аренду компании Mail.ru Group до апреля 2026 года", - комментирует Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент", член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы".

Современный бизнес-центр SkyLight - это полностью реализованный офисный комплекс класса "А", объединяющий два зеркально расположенных по отношению друг к другу 27-этажных независимых здания - башню "А" и башню "Б". SkyLight расположен в Ленинградском деловом районе, который пользуется большой популярностью среди российских и международных корпораций. Объект создан в стиле hi-tech по уникальному архитектурному проекту архитектора Алексея Воронцова в соответствии с передовыми техническими и инженерными требованиями. Инженерные системы башен полностью автономны.

Бизнес-центр SkyLight не раз становился лауреатом престижных премий рынка коммерческой недвижимости: "100 лучших офисных и торговых центров России", "Объект коммерческой недвижимости №1" по версии премии "Рекорды рынка недвижимости", премии CRE Awards и др.

В портфель коммерческой недвижимости ГК "Галс" (более 600 тыс. кв. м) входят такие объекты премиального уровня, как БЦ "Искра-Парк" и БЦ Skylight, расположенные на Ленинградском проспекте, "Даниловский Форт" на Даниловской набережной, "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге и уникальный торговый объект - "Центральный Детский Магазин" на Лубянке. Все эти проекты неоднократно удостаивались престижных наград рынка коммерческой недвижимости.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://hals-development.ru