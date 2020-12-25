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25.12.2020 08:28
Рубрика: Власть

Глава Гознака перечислил популярные способы подделки паспортов РФ

Текст: Светлана Ментюкова
Переклеенная фотография - наиболее частый способ подделки паспортов в России. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук, передают РИА Новости. Он отметил, что без специальных навыков и оборудования определить подделку бывает затруднительно.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта - это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится", - сообщил глава Гознака.

Он также отметил, что не видит причин для модернизации бумажного варианта документа, если в течение ближайших нескольких лет будут приняты решения по проекту перехода на электронные паспорта.

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Власть Право Личные документы Правительство Минфин АО "Гознак"

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