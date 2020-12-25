Глава МИД России Сергей Лавров наградил журналистов "Российской газеты"

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил награды МИДа журналистам "Российской газеты". Главный редактор Владислав Фронин был отмечен знаком "За вклад в международное сотрудничество", редактор отдела международной информации Евгений Шестаков - знаком "За взаимодействие".

Перед вручением наград Сергей Лавров еще раз поздравил коллектив газеты с 30-летием. Он подчеркнул, что "Российская газета" полностью отвечает самым высоким стандартам, помогая МИДу реализовывать международную повестку, способствуя продвижению российских интересов за рубежом. И, конечно, не обошлось без традиционного в таких случаях бокала шампанского и дружеского, неформального разговора. Помимо наград министр подписал награжденным подготовленную министерством книгу "Своих не бросаем". Эта книга рассказывает о том, как во время пандемии российские дипломаты помогали вывозить застрявших за рубежом соотечественников. Как сказано в предисловии издания, в нем была использована "технология дополненной реальности", которая позволяет увидеть заложенные в книге спецэффекты с помощью смартфона.

В том же зале, где состоялась церемония награждения, в свое время проходила встреча Сергея Лаврова с читателями "Российской газеты". И об этом запомнившемся многим, неординарном событии тоже говорилось во время общения с министром. Как, впрочем, и о новых интересных встречах, статьях и интервью, которые обязательно состоятся в новом году.