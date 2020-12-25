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25.12.2020 20:00
Рубрика: Общество

Глава МИД России Сергей Лавров наградил журналистов "Российской газеты"

Текст: Сергей Самохин
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил награды МИДа журналистам "Российской газеты". Главный редактор Владислав Фронин был отмечен знаком "За вклад в международное сотрудничество", редактор отдела международной информации Евгений Шестаков - знаком "За взаимодействие".

Перед вручением наград Сергей Лавров еще раз поздравил коллектив газеты с 30-летием. Он подчеркнул, что "Российская газета" полностью отвечает самым высоким стандартам, помогая МИДу реализовывать международную повестку, способствуя продвижению российских интересов за рубежом. И, конечно, не обошлось без традиционного в таких случаях бокала шампанского и дружеского, неформального разговора. Помимо наград министр подписал награжденным подготовленную министерством книгу "Своих не бросаем". Эта книга рассказывает о том, как во время пандемии российские дипломаты помогали вывозить застрявших за рубежом соотечественников. Как сказано в предисловии издания, в нем была использована "технология дополненной реальности", которая позволяет увидеть заложенные в книге спецэффекты с помощью смартфона.

В том же зале, где состоялась церемония награждения, в свое время проходила встреча Сергея Лаврова с читателями "Российской газеты". И об этом запомнившемся многим, неординарном событии тоже говорилось во время общения с министром. Как, впрочем, и о новых интересных встречах, статьях и интервью, которые обязательно состоятся в новом году.

Общество СМИ и соцсети Правительство МИД "Российская газета" Наши награды

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