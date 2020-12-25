Новости

У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски 12:34
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 12:34
"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года 12:11
В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт 12:06
Анжелика Варум поделилась секретами праздника 11:52
Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике 11:40
Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей 11:38
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:34
Белогрудые ежики уснули в Московском зоопарке 11:28
Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена 11:18
Зеленский: Украина не может выйти из Минских соглашений 10:50
На Урале заступили на боевое дежурство боевые расчеты С-400 "Триумф" 10:50
Пушков: Комиссия Совфеда в январе обсудит вопрос о борьбе с треш-стримами 10:28
Для ВМФ России построят 14 атомных подлодок 10:15
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка 10:12
Более 30 авиарейсов задержаны или отменены в Москве из-за снегопада 10:06
Финские Деды Морозы остались почти без работы 10:02
Сергунина рассказала об итогах конкурса киберспортивных стартапов 10:00
Вечером в пятницу пробки в Москве достигнут 9 баллов 09:44
Москвичи смогут оплатить более 20 категорий счетов через "Госуслуги Москвы" 09:40
Семья осужденного экс-главы Клинского района Постриганя находится в розыске 09:39
Как проходила V Международная олимпиада мегаполисов 09:28
В Крыму ответили на угрозы Украины сорвать строительство опреснителя 09:26
В Екатеринбурге застрелили водителя микроавтобуса 09:20
Оперштаб: Еще 5659 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 12:11
Рубрика: Культура

"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года

Текст: Сусанна Альперина
Конец года традиционно характеризуется тем, что свои рейтинги выпускают киносайты. А это означает, что их нужно сохранять и не ломать голову, когда трудно выбрать, что посмотреть на каникулах. Сегодня два ведущих киносайта страны выпустили свои итоги.

Сайт Кино-Театр.Ру уже называл лучших актеров и актрис по версии пользователей сайта, а также знаковые российские сериалы года по версии критиков ведущих СМИ. Сейчас портал сравнил предпочтения зрителей и критиков и подсчитал топ самых популярных страниц отечественных фильмов и сериалов 2020 года.

Фото: Предоставлено ТНТ
Вышел трейлер фильма "Батя"

Сайт поясняет, что в рейтинге сериалов учитывались только новые оригинальные проекты, премьера которых в эфире телеканалов или онлайн-платформ состоялась в течение 2020 года. В качестве основного критерия использовалась популярность страницы того или иного проекта среди пользователей сайта.

Десятка самых популярных сериалов по итогам года выглядит следующим образом:

  • "Игра на выживание"
  • "Новенький"
  • "Триггер"
  • "Зулейха открывает глаза"
  • "Гости из прошлого"
  • "Казанова"
  • "Перевал Дятлова"
  • "Рикошет"
  • "257 причин, чтобы жить"
  • "Патриот"

Подробный отчет, основанный не только на просмотрах страниц проектов, но и на комментариях и рейтингах, можно посмотреть по ссылке.

Кино-Театр.Ру также собрал топ зрительских запросов по российским фильмам, которые выходили в кинотеатральный прокат в 2020 году. Самая популярная десятка выглядит следующим образом:

  • "Непосредственно Каха"
  • "Отель "Белград""
  • "Лед-2"
  • "(Не)идеальный мужчина"
  • "Вторжение"
  • "Калашников"
  • "Стрельцов"
  • "Подольские курсанты"
  • "Марафон желаний"
  • "Кома"

Сайт КиноПоиск HD также подвел итоги года. В 2020 году на этом сайте более шести миллионов пользователей смотрели фильмы и сериалы. Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам. Вот так выглядит топ-20 популярных фильмов и сериалов на КиноПоиск HD:

  • "Джентльмены"
  • "Рик и Морти"
  • "Последний министр", "Проект "Анна Николаевна"
  • "Беспринципные"
  • "Смешарики. Новый сезон"
  • "Бесстыжие"
  • "Мстители: Финал"
  • "Чудотворцы"
  • "Харли Квинн"
  • "Достать ножи"
  • "Сверхъестественное"
  • "Аладдин"
  • "Пушки Акимбо"
  • "Гарри Поттер и философский камень"
  • "Теория большого взрыва"
  • "Друзья"
  • "Дивный новый мир"
  • "Зависнуть в Палм-Спрингс"
  • "Голяк"

При этом представители сервиса пояснили, что рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс.Плюс (включая подписки Яндекс.Плюс с more.tv и Яндекс.Плюс с Амедиатекой), у которых был хотя бы один просмотр (более 2х минут) фильма, сериала или мультфильма на КиноПоиск HD. Под аккаунтом смотрящего подписчика в среднем контент смотрят больше одного зрителя. Период подсчета: 1 января 2020 - 15 декабря 2020.

Фото: Предоставлено Союзмультфильм
Новогодняя серия мультфильма о Чебурашке выйдет 31 декабря

А в продолжение рейтинга КиноПоиск рассказал о том, что выбрал самых популярных персонажей. Это Майкл Пирсон из "Джентльменов" . Кстати, криминальная комедия Гая Ричи имела фантастический успех - "Джентльменов" посмотрел каждый пятый подписчик платформы, из которых каждый десятый пересмотрел его по второму разу. "Джентльмены" также стали и самым высоко оцененным фильмом 2020 года на КиноПоиске - 8,4 балла при более чем 500 тысячах оценок.

На втором месте - Рик и Морти. Мульсериал "Рик и Морти" стал главным хитом в жанре взрослой анимации на КиноПоиск HD. 95% зрителей "Рика и Морти" смотрели сериал в озвучке от Сыендука, остальные - на языке оригинала.

В 2020 году на КиноПоиск HD появились собственные герои. С марта на сервисе вышло пять оригинальных сериалов - "Проект "Анна Николаевна", "Последний министр", "Водоворот", "Просто представь, что мы знаем" и "Беспринципные".

Самый популярный кинополитик 2020 года - министр перспективного планирования Евгений Александрович Тихомиров. Первые собственные сериалы платформы "Последний министр" и "Проект "Анна Николаевна" лидируют по количеству зрителей среди оригинальных сериалов КиноПоиск HD. Лучший старт среди новых сериалов на КиноПоиск HD - у Славика и его "Беспринципных" друзей. Кстати, "Проект "Анна Николаевна", "Последний министр" и "Беспринципные" уже продлены на второй сезон, а министра Тихомирова и Анну Николаевну зрители увидят совсем скоро - в специальных новогодних эпизодах.

В мае, спустя 10 лет, состоялось триумфальное возвращение "классических" Смешариков. Главной и, пожалуй, самой неожиданной новостью стали слухи о предстоящем замужестве Нюши. Мультсериал "Смешарики. Новый сезон" лидирует в топе детского смотрения с момента выхода в мае на КиноПоиск HD.

Семья 2020 (и последнего десятилетия) - Галлагеры из сериала "Бесстыжие". В декабре на КиноПоиск HD стартовал 11-й заключительный сезон сериала о самой бессовестной семейке с задворок Чикаго. Сериал занимает 14 место в топ-250 сериалов на КиноПоиске. Уильям Х. Мэйси, сыгравший Фрэнка, за свою роль был дважды номинирован на премию "Золотой глобус" и пять раз - на премию "Эмми".

Еще один хит от сценариста "Бесстыжих" - сериал "Голяк" о маргиналах из британской глубинки. Летом он ворвался в топы смотрения КиноПоиск HD (20 место по году) и заслужил любовь зрителей (рейтинг 8,6 и 17 место в топ-250 сериалов КиноПоиска).

Фото: "Централ Партнершип"
Как Стася Милославская стала героиней фильма "Огонь"

Самая отвязная героиня 2020 года - харизматичная Харли Квинн. Анимационный сериал про королеву преступного мира Готэма стал самым популярным проектом вселенной DC Comics в подписке Яндекс.Плюс и вошел в топ-250 сериалов на КиноПоиске (64 место, рейтинг 8,2). Также в этом году в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышел фильм "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби.

Самым востребованным актером на КиноПоиск HD стал Дэниел Рэдклифф. В топе смотрения - три проекта с Дэниелом в главной роли. Во втором сезоне "Чудотворцев" Рэдклифф исполнил роль принца Чонсли ("Просто Клевого") - наследника средневекового королевства, который ищет себя и даже пробует профессию "золотаря". В боевике "Пушки Акимбо" он сыграл интернет-тролля Майлза, к рукам которого прибивают два пистолета и втягивают в кровавую битву. А Гарри Поттер, прославивший Дэниэла Рэдклиффа, - пожалуй, самый любимый персонаж подписчиков КиноПоиск HD. Франшиза "Гарри Поттер" - самая популярная по просмотрам на сервисе.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Интервью заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой "Российской газете". Главное
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13
Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после болезни и вакцинации
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом