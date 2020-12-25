"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года

Конец года традиционно характеризуется тем, что свои рейтинги выпускают киносайты. А это означает, что их нужно сохранять и не ломать голову, когда трудно выбрать, что посмотреть на каникулах. Сегодня два ведущих киносайта страны выпустили свои итоги.

Сайт Кино-Театр.Ру уже называл лучших актеров и актрис по версии пользователей сайта, а также знаковые российские сериалы года по версии критиков ведущих СМИ. Сейчас портал сравнил предпочтения зрителей и критиков и подсчитал топ самых популярных страниц отечественных фильмов и сериалов 2020 года.

Сайт поясняет, что в рейтинге сериалов учитывались только новые оригинальные проекты, премьера которых в эфире телеканалов или онлайн-платформ состоялась в течение 2020 года. В качестве основного критерия использовалась популярность страницы того или иного проекта среди пользователей сайта.

Десятка самых популярных сериалов по итогам года выглядит следующим образом:

"Игра на выживание"

"Новенький"

"Триггер"

"Зулейха открывает глаза"

"Гости из прошлого"

"Казанова"

"Перевал Дятлова"

"Рикошет"

"257 причин, чтобы жить"

"Патриот"

Подробный отчет, основанный не только на просмотрах страниц проектов, но и на комментариях и рейтингах, можно посмотреть по ссылке.

Кино-Театр.Ру также собрал топ зрительских запросов по российским фильмам, которые выходили в кинотеатральный прокат в 2020 году. Самая популярная десятка выглядит следующим образом:

"Непосредственно Каха"

"Отель "Белград""

"Лед-2"

"(Не)идеальный мужчина"

"Вторжение"

"Калашников"

"Стрельцов"

"Подольские курсанты"

"Марафон желаний"

"Кома"

Сайт КиноПоиск HD также подвел итоги года. В 2020 году на этом сайте более шести миллионов пользователей смотрели фильмы и сериалы. Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам. Вот так выглядит топ-20 популярных фильмов и сериалов на КиноПоиск HD:

"Джентльмены"

"Рик и Морти"

"Последний министр", "Проект "Анна Николаевна"

"Беспринципные"

"Смешарики. Новый сезон"

"Бесстыжие"

"Мстители: Финал"

"Чудотворцы"

"Харли Квинн"

"Достать ножи"

"Сверхъестественное"

"Аладдин"

"Пушки Акимбо"

"Гарри Поттер и философский камень"

"Теория большого взрыва"

"Друзья"

"Дивный новый мир"

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

"Голяк"

При этом представители сервиса пояснили, что рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс.Плюс (включая подписки Яндекс.Плюс с more.tv и Яндекс.Плюс с Амедиатекой), у которых был хотя бы один просмотр (более 2х минут) фильма, сериала или мультфильма на КиноПоиск HD. Под аккаунтом смотрящего подписчика в среднем контент смотрят больше одного зрителя. Период подсчета: 1 января 2020 - 15 декабря 2020.

А в продолжение рейтинга КиноПоиск рассказал о том, что выбрал самых популярных персонажей. Это Майкл Пирсон из "Джентльменов" . Кстати, криминальная комедия Гая Ричи имела фантастический успех - "Джентльменов" посмотрел каждый пятый подписчик платформы, из которых каждый десятый пересмотрел его по второму разу. "Джентльмены" также стали и самым высоко оцененным фильмом 2020 года на КиноПоиске - 8,4 балла при более чем 500 тысячах оценок.

На втором месте - Рик и Морти. Мульсериал "Рик и Морти" стал главным хитом в жанре взрослой анимации на КиноПоиск HD. 95% зрителей "Рика и Морти" смотрели сериал в озвучке от Сыендука, остальные - на языке оригинала.

В 2020 году на КиноПоиск HD появились собственные герои. С марта на сервисе вышло пять оригинальных сериалов - "Проект "Анна Николаевна", "Последний министр", "Водоворот", "Просто представь, что мы знаем" и "Беспринципные".

Самый популярный кинополитик 2020 года - министр перспективного планирования Евгений Александрович Тихомиров. Первые собственные сериалы платформы "Последний министр" и "Проект "Анна Николаевна" лидируют по количеству зрителей среди оригинальных сериалов КиноПоиск HD. Лучший старт среди новых сериалов на КиноПоиск HD - у Славика и его "Беспринципных" друзей. Кстати, "Проект "Анна Николаевна", "Последний министр" и "Беспринципные" уже продлены на второй сезон, а министра Тихомирова и Анну Николаевну зрители увидят совсем скоро - в специальных новогодних эпизодах.

В мае, спустя 10 лет, состоялось триумфальное возвращение "классических" Смешариков. Главной и, пожалуй, самой неожиданной новостью стали слухи о предстоящем замужестве Нюши. Мультсериал "Смешарики. Новый сезон" лидирует в топе детского смотрения с момента выхода в мае на КиноПоиск HD.

Семья 2020 (и последнего десятилетия) - Галлагеры из сериала "Бесстыжие". В декабре на КиноПоиск HD стартовал 11-й заключительный сезон сериала о самой бессовестной семейке с задворок Чикаго. Сериал занимает 14 место в топ-250 сериалов на КиноПоиске. Уильям Х. Мэйси, сыгравший Фрэнка, за свою роль был дважды номинирован на премию "Золотой глобус" и пять раз - на премию "Эмми".

Еще один хит от сценариста "Бесстыжих" - сериал "Голяк" о маргиналах из британской глубинки. Летом он ворвался в топы смотрения КиноПоиск HD (20 место по году) и заслужил любовь зрителей (рейтинг 8,6 и 17 место в топ-250 сериалов КиноПоиска).

Самая отвязная героиня 2020 года - харизматичная Харли Квинн. Анимационный сериал про королеву преступного мира Готэма стал самым популярным проектом вселенной DC Comics в подписке Яндекс.Плюс и вошел в топ-250 сериалов на КиноПоиске (64 место, рейтинг 8,2). Также в этом году в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышел фильм "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби.

Самым востребованным актером на КиноПоиск HD стал Дэниел Рэдклифф. В топе смотрения - три проекта с Дэниелом в главной роли. Во втором сезоне "Чудотворцев" Рэдклифф исполнил роль принца Чонсли ("Просто Клевого") - наследника средневекового королевства, который ищет себя и даже пробует профессию "золотаря". В боевике "Пушки Акимбо" он сыграл интернет-тролля Майлза, к рукам которого прибивают два пистолета и втягивают в кровавую битву. А Гарри Поттер, прославивший Дэниэла Рэдклиффа, - пожалуй, самый любимый персонаж подписчиков КиноПоиск HD. Франшиза "Гарри Поттер" - самая популярная по просмотрам на сервисе.