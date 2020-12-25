Книга Джен Синсеро возглавила первый Всероссийский книжный рейтинг

Первый Всероссийский книжный рейтинг представил Российский книжный союз. Его возглавили бестселлеры Джен Синсеро, Михаила Лабковского и Юваля Ноя Харри.

Бесспорным лидером стала книга "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро, экземпляры которой только в России продали на 70 миллионов рублей.

Второе место у "Хочу и буду. Принять себя полюбить жизнь и стать счастливым" известного психолога Михаила Лабковского, чья книга собрала около 60 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров работа израильского популяризатора науки Юваля Ноя Харари "Sapiens. Краткая история человечества".

В число самых популярных также попали "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной и "Просто Маса" Бориса Акунина.

"Основа первого Всероссийского книжного рейтинга - данные продаж в рублях за период с 1 ноября 2019 года по 30 ноября 2020 года, предоставленные основными игроками в каждом сегменте", - приводит ТАСС слова исполнительного директора РКС Елены Старостиной.

Она подчеркнула, что главная цель рейтинга - продемонстрировать, какие книги стали лидерами продаж, и проследить тренды книжного рынка.

В топ-50 вошли книги 15 российских издательств. Среди них "Азбука", "Альпина", АСТ, "Бомбора", "Иностранка" и многие другие.

Самыми востребованными книгами у читателей, за которые они голосовали рублем, оказались издания в жанре нон-фикшн. С небольшим отставанием идет художественная литература. Детские книги от общего числа занимают лишь 12 процентов.

Среди детских книг лидируют "Дневник 3" - гид по мультвселенной культового сериала "Гравити Фолз", Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" и подарочный комплект книг о Гарри Поттере, а также Нил Гейман с подростковым триллером "Коралина".

По мнению составителей рейтинга, такие результаты должны насторожить взрослых. Печально, что самой покупаемой детской книгой оказался бумажный гид по популярному мультсериалу с сомнительным содержанием. Может, взрослым стоит чуть внимательнее присмотреться к тому, что читают их дети.