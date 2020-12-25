Котяков: В центрах занятости числятся 2,9 млн человек

Сегодня в центрах занятости числятся 2,9 млн человек, что почти на 800 тысяч меньше, чем в пиковый период, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью информационному агентству "Интерфакс" в пятницу, 25 декабря.

Он подчеркнул, что ситуация на рынке труда пока остается сложной, но первые улучшения уже есть. До конца 2021 года уровень занятости должен вернуться к допандемическому. В связи с этим приняты дополнительные меры. Так, наряду с региональными будут действовать федеральные программы по переобучению оставшихся без работы граждан. Получить новую профессию или дополнительное образование сможет любой гражданин, потерявший работу. Раньше на федеральную помощь в обучении могли рассчитывать только женщины с детьми дошкольного возраста и граждане старше 50 лет.

Помимо этого, отметил Котяков, все центры занятости будут переведены на единую цифровую платформу, которая поможет объединить 85 разрозненных рынков труда в один большой общероссийский рынок труда. Сами центры занятости будут модернизированы и станут современными государственными кадровыми агентствами.

Также, по словам министра, дополнительно прорабатывается пакет адресных мер по улучшению ситуации в конкретных регионах.