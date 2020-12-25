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25.12.2020 08:42
Рубрика: Спорт

Тренер молодежной сборной России по хоккею рассказал о подготовке к ЧМ

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал о готовности команды к чемпионату мира.
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

В пятницу, 25 декабря, в Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в первом матче рано утром в субботу сыграет с командой США. Российская команда провела контрольный матч, в котором проиграла канадцам - 0:1. О предстоящем матче и готовности к старту турнира журналистам рассказал главный тренер Игорь Ларионов.

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"Мы планировали сыграть два матча перед МЧМ, поэтому пришлось подумать, каким образом ребят ввести в игровой тонус. С 28 ноября у нас не было матчей. Нужно было, чтобы ребята почувствовали игровой тонус. Сегодня на тренировке сделали пару изменений в сочетаниях звеньев. Завтра на раскатке увидите. Мы стараемся иметь вариативность, чтобы команда была более сбалансированной. Матч с Канадой - большая вывеска, не показался тренировочным матчем. Серьезную травму получил капитан Керби Дак. Немного другой уровень хоккея был", - приводит слова Ларионова Sport24.

Тренер отметил, что по итогам первого матча появится почва для размышлений. Но настрой на предстоящую встречу с американцами хороший. "Знаем, что игра будет интересной. Играют в интенсивный плотный хоккей. В этом плане будет такой же интересный матч, как с Канадой", - считает Ларионов. По мнению наставника российской команды, основной голкипер Ярослав Аскаров может сыграть во всех матчах турнира, однако тренерский штаб намерен все же по ходу турнира предоставить ему отдых.

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