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Текст:   Марина Трубилина 
13:00 25.12.2020

Льготную ипотеку могут "разбить" по регионам

Льготная ипотека может быть продлена после 1 июля 2021 года на других условиях. Об этом рассказал на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

"Мы очень тесно сотрудничаем с Центральным банком, обсуждаем конкретно этот вопрос. Понимаем, что программу нужно продлевать. Но в каком виде - детально мы доработаем", - сказал Хуснуллин.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Определить, как будет дальше работать ипотека, правительство собирается ближе к 1 июля. На решение будет влиять множество факторов, отметил Хуснуллин - какой уровень доходов будет у населения, позволит ли он покупать жилье.

"Если рост доходов населения будет падать - значит, будем принимать более серьезные меры. Если будет идти согласно плану, может быть, примем какие-то меры, чтобы не допускать роста цен. Потому что ипотека тоже влияет на увеличение цены, где-то в большей, где-то в меньшей степени", - добавил вице-премьер.

В некоторых регионах снижение ипотечной ставки практически не повлияло на цены. В Москве, где у людей есть деньги, после появления льготной программы они кинулись покупать квартиры, и цена стала необоснованно расти, отметил Хуснуллин.

Возможно, льготные условия будут действовать в регионах с низкой доступностью жилья, а в регионах, где ситуация с этим нормальная, стоит "пока оставить на том же уровне", сказал вице-премьер. "Если цена будет расти быстрее, чем доступность - зачем это нам надо?", - отметил он.

Набор мер по льготной ипотеке обсуждается правительством с Центробанком практически в онлайн-режиме.

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