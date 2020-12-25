Литературная гостиная "Слово и космос" откроется на МКС

Российские космонавты - члены экипажа МКС - присоединятся к просветительскому проекту Института Пушкина "Литературные гостиные". В воскресенье госкорпорация "Роскосмос", Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и Московская губернская универсальная библиотека начинают реализацию онлайн-проекта "Литературные гостиные "Слово и космос" с прямым подключением с МКС.

На площадке Московской губернской универсальной библиотеки состоится первая литературная гостиная "Онегинский космос. Роман А.С. Пушкина в потоке времени". В центре внимания будет роман "Евгений Онегин", история его создания, особенность восприятия времени в художественном мире произведения. Хозяйка гостиной - Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, литературовед, руководитель Пушкинских проектов Института Пушкина.

В космической литературной гостиной примет участие командир экипажа МКС-64 Сергей Рыжиков. Во время онлайн-подключения он расскажет о своём восприятии творчества Пушкина и о роли литературной классики в его жизни. В открытии литературного проекта примут участие заместитель директора Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации "Роскосмос" Денис Вотоновский, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, проректор Института Пушкина Марина Яскевич, автор и исполнитель авторской песни Дмитрий Богданов.

Как сообщили в Роскосмосе, инициатором проведения космических литературных гостиных стал именно Сергей Рыжиков. Научно-методическая основа проекта разработана Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. С декабря 2020 года по апрель 2021 года планируется проведение пяти литературных гостиных с онлайн-подключением к МКС.