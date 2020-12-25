Литературная гостиная "Слово и космос" откроется на МКС

Новости

Минобороны сообщило о низком уровне заболеваний военнослужащих COVID-19 21:29
Турция запретила въезд без справки об отсутствии коронавируса 21:23
Министр труда рассказал, когда 31 декабря станет выходным днем 20:55
Котяков: В центрах занятости числятся 2,9 млн человек 20:49
Котяков: В 2020 году охват населения мерами соцподдержки увеличился 20:27
Плющенко был возмущен оценками Трусовой 20:13
В провинции Буэнос-Айрес поступило более 100 заявок на вакцинацию "Спутником V" 20:01
Семья убитой аспирантки решила не обжаловать приговор историку Соколову 19:53
В Петербурге служба "122" стала принимать звонки о вызове врача на дом 19:41
Время осмотра пациента врачом увеличилось вдвое 19:28
В США в результате взрыва ранены трое, не исключен теракт 19:21
Фигуристка Щербакова еще не до конца восстановилась после коронавируса 19:20
Валиева: Падение с акселя случилось из-за неуверенности 19:18
Skoda выпустит субкомпактный кроссовер для небогатых стран 19:17
Онкодиагнозы будут перепроверять чаще 19:06
Безработица в ноябре сократилась до 6,1% 19:00
Лукашенко рассказал о ввозивших оружие в Беларусь оппозиционерах 18:48
Мишустин взял на память флакон с вакциной "Спутник V" 18:37
МИД РФ: Москва добровольно ввела в ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард" 18:35
Мясников рассказал, можно ли повторно заразиться COVID-19 18:14
Петр Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме 18:10
Валиева упала с тройного акселя в короткой программе на ЧР 18:06
Нацпроект "Экология" позволил ликвидировать 64 опасных объекта 18:05
Меры соцподдержки в 2021 году станут доступней для россиян 17:55
Володин оценил значение решения по статусу русского языка в Молдавии 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 20:35
Рубрика: Общество

Литературная гостиная "Слово и космос" откроется на МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Российские космонавты - члены экипажа МКС - присоединятся к просветительскому проекту Института Пушкина "Литературные гостиные". В воскресенье госкорпорация "Роскосмос", Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и Московская губернская универсальная библиотека начинают реализацию онлайн-проекта "Литературные гостиные "Слово и космос" с прямым подключением с МКС.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На площадке Московской губернской универсальной библиотеки состоится первая литературная гостиная "Онегинский космос. Роман А.С. Пушкина в потоке времени". В центре внимания будет роман "Евгений Онегин", история его создания, особенность восприятия времени в художественном мире произведения. Хозяйка гостиной - Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, литературовед, руководитель Пушкинских проектов Института Пушкина.

Фото: Предоставлено Департаментом коммуникаций Фонда "Талант и успех"
В 2021 году в космос будут запущены три школьных спутника

В космической литературной гостиной примет участие командир экипажа МКС-64 Сергей Рыжиков. Во время онлайн-подключения он расскажет о своём восприятии творчества Пушкина и о роли литературной классики в его жизни. В открытии литературного проекта примут участие заместитель директора Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации "Роскосмос" Денис Вотоновский, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, проректор Института Пушкина Марина Яскевич, автор и исполнитель авторской песни Дмитрий Богданов.

Как сообщили в Роскосмосе, инициатором проведения космических литературных гостиных стал именно Сергей Рыжиков. Научно-методическая основа проекта разработана Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. С декабря 2020 года по апрель 2021 года планируется проведение пяти литературных гостиных с онлайн-подключением к МКС.

Общество Космос Культура Литература

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность сокращения январских каникул
Володин оценил намерение Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму
Соцсетям предписали блокировать запрещенный контент
МИД РФ: У США нет возможности вернуться в ДОН по упрощенной схеме
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации