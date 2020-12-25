Как рассказал главный переговорщик ЕС по "брекзиту" Мишель Барнье, сделка, условия которой заняли около 2 тысяч страниц текста, также "предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов... обеспечивает основу для взаимного доступа к воде и ресурсам с новым распределением квот и возможностей рыболовства". По данным агентства Reuters, именно после уступок Лондона в этой сфере и стал возможен компромисс.
По словам Барнье, в механизме исполнения соглашения помимо всего прочего предполагается возможность введения "санкций, в том числе односторонних, быстрых и эффективных в случае необходимости". Теперь сделку до 1 января, когда истекает переходный период после Брекзит, должны будут одобрить в ЕС и британском парламенте. Для этого работа депутатов Альбиона, которые ранее ушли на рождественские каникулы, возобновится в экстренном порядке. Ориентировочная дата заседания - 30 декабря.