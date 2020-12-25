Лондон и Брюссель наконец согласовали сделку об условиях "брекзита". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это позволит избежать прерывания ключевых связей после выхода Великобритания, которая останется для Евросоюза "доверенным партнером". ЕС и Соединенное Королевство продолжат сотрудничать по таким ключевым направлениям, как изменение климата, энергетика, безопасность и транспорт. Кроме того, обе стороны на ближайшие пять с половиной лет обеспечили "полную предсказуемость" в рыболовецкой отрасли, отметила она.

Как рассказал главный переговорщик ЕС по "брекзиту" Мишель Барнье, сделка, условия которой заняли около 2 тысяч страниц текста, также "предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов... обеспечивает основу для взаимного доступа к воде и ресурсам с новым распределением квот и возможностей рыболовства". По данным агентства Reuters, именно после уступок Лондона в этой сфере и стал возможен компромисс.

По словам Барнье, в механизме исполнения соглашения помимо всего прочего предполагается возможность введения "санкций, в том числе односторонних, быстрых и эффективных в случае необходимости". Теперь сделку до 1 января, когда истекает переходный период после Брекзит, должны будут одобрить в ЕС и британском парламенте. Для этого работа депутатов Альбиона, которые ранее ушли на рождественские каникулы, возобновится в экстренном порядке. Ориентировочная дата заседания - 30 декабря.