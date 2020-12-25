Лукашенко подтвердил принцип добровольности при вакцинации от COVID-19

На принципе абсолютной добровольности при вакцинации от коронавирусной инфекции сделал акцент Александр Лукашенко во время общения в пятницу с представителями трудового коллектива столичной детской инфекционной больницы, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что, прежде всего, в республике будут прививать население российской вакциной, которую Беларусь станет закупить, а также производить на отечественных предприятиях.

Кроме того, по его словам, в стране планируется использовать для вакцинации препараты и других стран. Это, полагает Лукашенко, поможет определиться с тем, какая из вакцин наиболее эффективна.

Во время общения с коллективом больницы президент пояснил, почему стал часто посещать медицинские учреждения, где оказывают помощь пациентам с COVID-19. Он не усматривает в этом ничего экстраординарного. "Это стиль моей работы на протяжении четверти века. Уборочная, посевная кампания - у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности - туда. И так далее. Сегодня самая большая проблема для общества - это болезнь наших людей, как и во всем мире", - подчеркнул Лукашенко.

Кстати, по данным, которые он озвучил, в РБ снизилось число госпитализированных с пневмонией. Если раньше их было порядка 22 тысяч человек, то на сегодняшний день - 20 тысяч, при этом число тех, кто находится на аппаратах ИВЛ, остается примерно на одном уровне - около 500 человек.

Помимо обсуждения важных государственных тем и вопросов, сообщают местные порталы, посещение Лукашенко инфекционной больницы было наполнено общением с маленькими пациентами, которые в эти праздничные дни оказались в клинике. Лукашенко подарил детям подарки, которым малыши были очень рады.

Глава государства рассказал, что до Нового года собирается побывать еще в одной клинике - РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.