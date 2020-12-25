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25.12.2020 18:48
Рубрика: В мире

Лукашенко рассказал о ввозивших оружие в Беларусь оппозиционерах

Текст: Константин Волков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны раскрыли террористическую группу, состоящую из белорусской оппозиции под руководством Николая Автуховича, которая "тоннами везла оружие" через Украину.

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"Недавно мы задержали группу Автуховича, - цитирует слова Лукашенко государственное новостное агентство БелТА. - Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши - я всех приказал к государственным наградам немедленно представить - их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича - ред.), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку… Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять".

Ранее белорусские СМИ сообщали, что группа занималась поджогами, взрывами и нападениями. В том числе, в Гродненской области они подорвали автомобиль и подожгли дом милиционера. Какое-то время назад было задержано восемь участников группы во главе с Автуховичем.

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