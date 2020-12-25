Лукашенко рассказал о ввозивших оружие в Беларусь оппозиционерах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны раскрыли террористическую группу, состоящую из белорусской оппозиции под руководством Николая Автуховича, которая "тоннами везла оружие" через Украину.

"Недавно мы задержали группу Автуховича, - цитирует слова Лукашенко государственное новостное агентство БелТА. - Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши - я всех приказал к государственным наградам немедленно представить - их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича - ред.), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку… Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять".

Ранее белорусские СМИ сообщали, что группа занималась поджогами, взрывами и нападениями. В том числе, в Гродненской области они подорвали автомобиль и подожгли дом милиционера. Какое-то время назад было задержано восемь участников группы во главе с Автуховичем.