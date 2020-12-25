Макрон покинул Версаль после самоизоляции из-за COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул резиденцию в Версале, где проходил карантин из-за заражения коронавирусом. Он проведет рождественские праздники в Елисейском дворце.

Планируется, что на следующей неделе французский лидер проведет заседание совета по обороне и нацбепасности. 31 декабря Макрон выступит перед гражданами страны с традиционным обращением, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал BFMTV.

Напомним, 17 декабря стало известно, что президент Франции заразился коронавирусом. Он изолировался в охотничьем домике "Ля-Лантерн" в Версале и продолжал работать удаленно. Накануне офис президента сообщил, что у Макрона больше нет симптомов COVID-19.