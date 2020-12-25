Матыцин: На чемпионате Европы по футболу у нас хорошие перспективы

Министр спорта РФ Олег Матыцин на прошедшей в онлайн-режиме пресс-конференции рассказал об итогах 2020-го и о том, какие задачи будут стоять перед нашими атлетами в наступающем 2021 году.

- Более 60% запланированных мероприятий нам удалось провести в 2020 году, - отметил министр. - Мы активно после острого кризисного периода начали участвовать в международных соревнованиях. Чемпионат Европы по скалолазанию прошел в Москве. Нам удалось оперативно запустить календарь соревнований, не прекращали в режиме онлайн работать с регионами, с федерациями. Пионерами проведения турниров "онлайн" выступили федерации шахмат, художественной гимнастики. Все, что из реальности создано людьми в таких непростых условиях, имеет право на жизнь. Я считаю одной из побед налаживание конструктивного диалога с Международной федерацией легкой атлетики. Это тоже было одним из кризисов и вызовов в 2020 году. Мы считаем, что нашли выход - выбран новый президент федерации Петр Иванов, который сформировал команду и создан план по восстановлению федерации. Надеемся, что наши спортсмены примут участие в крупных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх.

Говорю о последнем вердикте Международного арбитражного суда по делу "ВАДА против РУСАДА" и двухлетнем запрете выступать под национальным флагом и принимать крупнейшие спортивные соревнования, министр сказал: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Наложены санкции на атлетов РФ. Но положительно то, что это лишь два года. Допуск спортсменов на общих основаниях решен положительно. Те соревнования, которые мы получили, останутся. Мы должны решать главную задачу: как выстроить систему, чтобы не повторить ошибок прошлого. Сделать систему противодействию допингу и быть активными к защите наших спортсменов. Нужно перевернуть страницу и двигаться дальше".

Отдельно министру был задан вопрос о нашем неудачном выступлении в футболе, причем это касается и сборной, и клубов.

- Есть конфликт интересов между клубами и сборной, - констатировал Олег Матыцин. - И наша страна не уникальна в этом. Нужно начинать с повышения квалификации тренеров. Также мы говорим о судействе, нужно понимать, кто приходит судить. Еще и важна конкуренция, только так мы можем решить вопрос возвращения нашего футбола к успешным результатам. Надеюсь, мы скоро их получим. Футбольной инфраструктуры в стране сейчас достаточно, будем продолжать ее достраивать.

Думаю, на предстоящем в 2021 году чемпионате Европы перспективы у России хорошие, но многое зависит и от удачи. Ребята могут собраться и показать то, что от них ждут. Надеюсь, Евро-2021 станет тем событием, которое подарит нам положительные эмоции.

Что касается зарубежных легионеров, то мы с уважением к ним относимся. Многие из них - настоящие звезды. Но если в клубной команде играют пять-шесть варягов, то как, из кого формировать сборную? Нужно осторожно подходить к лимиту на иностранцев, пока у меня на этот счет готового рецепта нет. Повторюсь, во главу угла нужно ставить развитие российской системы футбола, направлять силы на подготовку собственного резерва.