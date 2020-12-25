Мясников рассказал, можно ли повторно заразиться COVID-19

Повторно заболеть коронавирусной инфекцией по истечении нескольких месяцев после уже перенесенного заболевания, скорее всего, нельзя. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал главврач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников.

Он напоминает, что пока в мире известны единичные подтвержденные случаи клинически значимой реинфекции. "Просто выздороветь, потом подтвердить выздоровление отрицательным ПЦР тестом, а потом получить опять положительный результат без наличия симптомов, не значит заболеть повторно", - считает врач. Но с тестированием на COVID-19 все очень сложно, добавляет он.

"У многих положительный тест ПЦР сохраняется на месяцы, при этом люди не являются ни больными, ни заразными", - отмечает Мясников. Но ПЦР-диагностика не совершенна. Она может определить вирус, только когда он находится в верхних дыхательных путях. "При 40% ложноотрицательных тестов сложно делать выводы о реинфекции. Вот работа из Южной Кореи. Среди 108 переболевших пациентов, у которых отрицательный тест вновь стал положительным, на специальной клеточной культуре живой вирус не был обнаружен ни у кого. Отследили 790 контактов с этими пациентами - также ни одного от них заразившегося", - добавляет врач.