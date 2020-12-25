МИД РФ: У США нет возможности вернуться в ДОН по упрощенной схеме

По словам российского дипломата, "чтобы говорить что-либо о позиции новой администрации США, надо дождаться инаугурации Байдена. Ранее он критиковал президента Трампа за решение о выходе из Договора по открытому небу, однако после выборов эту тему еще не затрагивал. Поэтому пока делать прогнозы преждевременно".

США окончательно вышли из ДОН 22 ноября. И теперь, отмечает Ермаков, "они могут вновь вступить в него только на общих основаниях; возможности для какой-либо упрощенной схемы мы не видим".

ДОН был подписан в Хельсинки в 1992 году. Это многостороннее международное соглашение, которое разрешает полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. В настоящее время участниками Договора являются более тридцати стран. Однако, как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выход США из ДОН делает Договор практически нежизнеспособным.