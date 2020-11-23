Песков: Договор по открытому небу без США потеряет жизнеспособность

"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружением и так далее", - подчеркнул представитель Кремля.

"Еще с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия", - напомнил Песков.

"И с выходом США, собственно, сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", - заключил пресс-секретарь российского лидера.