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Рубрика: В мире

Решение США выйти из Договора по открытому небу вступит в силу 22 ноября

Соединенные Штаты перестанут быть участником Договора по открытому небу с 22 ноября. Именно в этот день истекают шесть месяцев с того момента, как Вашингтон подал уведомления другим странам о выходе.

Фото: Offutt Air Force Base/wikipedia.org
Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу

Теперь США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также им будут недоступны данные, полученные во время полетов, пишет ТАСС. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о шансе достичь нового соглашения, однако за прошедшие полгода американская сторона не заявляла о достижении договоренностей с Россией.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из договора", - заявил американский лидер. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

В октябре на четвертой Конференции по рассмотрению выполнения этого документа заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в 2021 году Россия рассчитывает на полноценное функционирование Договора по открытому небу. По его словам, Москва выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе. Однако, несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, российская сторона полагает, что Договор сохраняет потенциал для того, чтобы "оставаться в строю", вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия.

Многосторонний Договор по открытому небу был подписан группой стран 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

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