Решение США выйти из Договора по открытому небу вступит в силу 22 ноября

Соединенные Штаты перестанут быть участником Договора по открытому небу с 22 ноября. Именно в этот день истекают шесть месяцев с того момента, как Вашингтон подал уведомления другим странам о выходе.

Теперь США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также им будут недоступны данные, полученные во время полетов, пишет ТАСС. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о шансе достичь нового соглашения, однако за прошедшие полгода американская сторона не заявляла о достижении договоренностей с Россией.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из договора", - заявил американский лидер. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

В октябре на четвертой Конференции по рассмотрению выполнения этого документа заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в 2021 году Россия рассчитывает на полноценное функционирование Договора по открытому небу. По его словам, Москва выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе. Однако, несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, российская сторона полагает, что Договор сохраняет потенциал для того, чтобы "оставаться в строю", вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия.

Многосторонний Договор по открытому небу был подписан группой стран 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.