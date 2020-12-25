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25.12.2020 21:40
Рубрика: Общество

Министр просвещения рассказал, как школьники будут учиться во втором полугодии

Текст: Ксения Колесникова
Как и в каком формате школьники будут учиться во втором полугодии? Смогут ли дети, которые сейчас на удаленке, вернуться в школы? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Сергей Кравцов: Дистанционное обучение - вынужденная мера, призванная сохранить здоровье учеников, учителей, родителей. Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения. И постараемся сделать все для того, чтобы после Нового года дети вернулись школы, учились в очном традиционном формате.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
К концу 2024 года в российских школах появится более 1 млн новых мест

Сегодня подавляющее большинство школ страны работают в очном режиме. Полностью на дистанционное обучение переведены 607 школ (1,52 %). Чуть более 20 процентов - работают в смешанной форме. Например, в Москве школьники с 1 по 5 класс учатся в очном режиме, а на дистанте - ученики 7-11-х классов. Мы работаем с вице-мэром Москвы Анастасией Владимировной Раковой, которая отвечает в столице и за образование, и за медицину. В целом сегодня есть понимание, что если ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме. И не только в Москве, но и в Ростовской области и в других регионах. Мы на это надеемся. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Деловой завтрак

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