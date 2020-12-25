Министр труда рассказал, какими будут меры соцподдержки в 2021 году

Министр подчеркнул, что государство обладает достаточным набором данных и технологий, чтобы не заставлять гражданина собирать справки. "Мы сможем просто - по одному заявлению или без него - назначать меры поддержки, предлагать гражданину помощь и анализировать, как она повлияла на доходы семьи", - приводит его слова информационное агентство.

Котяков пояснил, что новый формат предоставления соцуслуг станет возможным, благодаря внедрению механизмов соцказначейства, которые уже применяются, например, при выдаче материнского капитала.

Так, после регистрации новорожденного в ЗАГСе в личный кабинет на госуслугах приходит уведомление о формировании сертификата. В этом году проактивно его получили около 609 тысяч семей. В числе примеров, министр назвал заочное установление инвалидности, предусмотренное временным порядком, а также единовременные выплаты на детей.

"В июне мы взяли от граждан только одно заявление, и дальше уже внутри шла работа по обмену данными между информационными системами, их сопоставление. А июльскую и декабрьскую выплаты граждане получали даже без обращения", - говорит он.

Котяков напомнил, что сегодня согласие на проактивное уведомление о мерах поддержки нужно подтвердить на портале госуслуг. В 2021 году информировать граждан будут о тех из них, которые полагаются в связи с рождением ребенка, установлением инвалидности и наступлением пенсионного возраста. В дальнейшем перечень жизненных событий будет расширен.