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25.12.2020 20:55
Рубрика: Экономика

Министр труда рассказал, когда 31 декабря станет выходным днем

Текст: Елена Манукиян

Выходной день 31 декабря могут прописать в Трудовом кодексе. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в пятницу, 25 декабря.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем", - сказал он в интервью информационному агентству "Интерфакс". При этом министр отметил, что по 2021 году такое решение уже принято, и об этом есть постановление правительства.

Котяков напомнил, что объявить 31 декабря выходным днем в уходящем могут губернаторы на территории своих регионов. Президент рекомендовал им сделать это. Отпустить своих сотрудников с работы в последний день старого года вправе и сами работодатели.

Экономика Работа Правительство Минтруд

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