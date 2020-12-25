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25.12.2020 21:29
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о низком уровне заболеваний военнослужащих COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 23 218 человек. Эти данные в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 239 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 87 560 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Но 4 015 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. Это наименьший показатель заболеваемости за последние недели. 2 215 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят три изолированы по месту службы. Девятнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 728 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - одиннадцать. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у такого же количества пациентов. Остальные болеют без симптомов.

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В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 13 454 заболевшим. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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