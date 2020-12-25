Минпросвещения и Рособрнадзор отменили досрочный ЕГЭ в 2021 году

Министерство просвещения и Рособрнадзор объявили несколько важных решений о том, как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

- Мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Проведение итогового сочинения запланировано на вторую декаду апреля. ЕГЭ должен пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля.

Досрочный период проведения экзаменов и в 11-х классах, и в 9-х из-за эпидемиологической обстановки в 2021 году отменяется.

И что самое важное? Для получения аттестата выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Причем только русскому языку и математике. ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а следом - основной период ЕГЭ ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года. Основной период ЕГЭ пройдет для всех участников экзаменов. В том числе - для выпускников прошлых лет.

Тем, кто хочет поступать в вузы, нужно будет сдавать ЕГЭ. Кроме того, поступающим в вузы ребятам для получения аттестата достаточно будет сдать ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

Аттестаты за 9 класс будут выданы на основе ОГЭ только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году девятиклассники не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору. Но все же им придется написать одну контрольную работу в своей школе по одному предмету на выбор.

- Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации, - подчеркнули в Минпросвещения. - Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты определят региональные органы управления образованием, либо школы.

ОГЭ по русскому языку и математике пройдет с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки - начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет в сентябре.

- Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным, - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов.