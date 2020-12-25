Мишустин призывает масштабировать выпуск вакцины от COVID-19

Общая задача правительства и фармацевтической отрасли страны - масштабно увеличивать выпуск вакцины против коронавирусной инфекции, чтобы обеспечить ею все регионы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство предпринимает все необходимые меры для развития российских компаний-производителей вакцин. Я абсолютно точно могу сказать, что такая поддержка будет продолжена, тем более сейчас, когда настолько велика потребность в препаратах отечественного производства", - сказал глава кабмина в ходе посещения в Санкт-Петербурге научно-производственного центра компании "БИОКАД". Здесь его ознакомили с производством "Спутника V".