Мишустин утвердил новую стратегию борьбы с ВИЧ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Она предусматривает увеличение охвата ежегодным медицинским освидетельствованием населения до 39 процентов. В 2020 году его прошло 29 процентов жителей страны.

Благодаря мероприятиям предыдущей стратегии число впервые выявленных больных ВИЧ снизилось с 85,8 тысячи человек в 2017 году до 80,1 тысячи в 2019-м. Каждый год увеличивался охват тестирования - в 2019 году он достиг 28,5 процента граждан, или 42 миллиона человек. А доля лиц с ВИЧ из общего числа официально зарегистрированных, получающих терапию, в 2019 году составила 68,9 процента.

Новая стратегия предполагает значительное повышение показателей борьбы с заболеванием. К 2030 году доля граждан, находящихся в Федеральном регистре лиц, имеющих ВИЧ-инфекцию и получающих антиретровирусную терапию, должна составлять 95 процентов. Тестирование будут проходить не менее 39 процентов населения, и число новых выявленных заболеваний планируется снизить до 45,6 тысячи.