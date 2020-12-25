Нацпроект "Экология" позволил ликвидировать 64 опасных объекта

Ликвидировать 64 объекта накопленного вреда, в том числе свалки и полигоны отходов, модернизировать 27 постов наблюдения за загрязнением воздуха, провести 10 тысяч мероприятий по расчистке берегов рек и озер, в которых приняли участие более миллиона человек, удалось в этом году в рамках реализации национального проекта "Экология". Такие данные приводит АНО "Национальные приоритеты". Одновременно проведена высадка 70 млн деревьев и кустарников, собрано больше 600 тонн макулатуры и 9 тонн отработавших батареек. Благодаря применению новой схему тушения лесных пожаров их площадь удалось сократить в 1,3 раза.

Кроме того, в 2020 году впервые за 23 года обновлена Красная книга России, в нее внесены 29 новых птиц и 14 видов млекопитающих. Впервые в истории страны начался полный учет численности белых медведей. Первое потомство принесла самка снежного барса, выпущенная год назад в дикую природу. Возвращен в дикую природу первый жеребенок лошади Пржевальского, выкормленный человеком.

"В сфере экологии, защиты окружающей среды, развития экотуризма в 2020 году были реализованы мероприятия по направлениям: чистая страна, комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности, чистый воздух, чистая вода, оздоровление Волги, сохранение озера Байкал, сохранение уникальных водных объектов, сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, сохранение лесов, внедрение наилучших доступных технологий, - сообщили в АНО "Национальные приоритеты". - В рамках федерального проекта "Чистая страна" ликвидировано 64 объекта накопленного вреда. Ведутся работы по 49 объектам, улучшено качество жизни 1,1 млн человек. В 2020 году в 26 регионах России введены в эксплуатацию и модернизированы 52 объекта по обработке и утилизации отходов".

В 2021 году нацпроект ждут некоторые изменения и корректировки. Федеральный проект "Чистая вода" перейдет в состав другого нацпроекта - "Жилье и городская среда", а федпроект "Внедрение наилучших доступных технологий" досрочно завершится, при этом все его целевые показатели, финансирование, результаты, мероприятия, контрольные точки, связанные со стимулированием перехода объектов I категории на наилучшие доступные технологии, теперь станут частью проектов "Чистый воздух" и "Оздоровление Волги".

"Кроме того, нацпроект "Экология" дополнится двумя новыми федеральными проектами: "Научное обеспечение экологической деятельности, экологическое воспитание и просвещение" и "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды", - добавили в АНО "Национальные приоритеты". - Некоторые изменения произойдут и в отдельных федеральных проектах, входящих в нацпроект "Экология".