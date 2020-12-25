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Назван мировой лидер среди поставщиков чипов для смартфонов

Текст:   Виктория Чернышева
25.12.2020,  
18:00
Фото: counterpointresearch.com Фото: counterpointresearch.com
Фото: counterpointresearch.com

Аналитики Counterpoint Technology Market Research опубликовали данные о компаниях-лидерах на мировом рынке поставщиков чипов для смартфонов.

Впервые на первое место попала MediaTek, потеснившая Qualcomm. Последняя сегодня лидирует в сегменте 5G с долей 39%.

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Как уточняют эксперты, в третьем квартале 2020 года доля MediaTek на мировом рынке производителей процессоров составила 31%. В общей сложности за три месяца было реализовано свыше 100 миллионов смартфонов, созданных на процессорах этой компании (годом ранее - 26%).

Такого результата MediaTek позволила добиться довольно низкая цена - 100-250 долларов, благодаря чему компания стала крупнейшим продавцом чипсетов, в том числе, на рынках Китая и Индии. Также в пользу MediaTek сыграл запрет на использование процессоров от Huawei, введенный США - производитель быстро занял эту нишу.

Доля Qualcomm в третьем квартал составила 29% (в 2019 году - 31%). По 12% рынка заняли Huawei HiSilicon, Samsung (его доля уменьшилась с 16%) и Apple (плюс 1% по сравнению с прошлогодним), 4% - Unisoc.

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