Назван мировой лидер среди поставщиков чипов для смартфонов

Аналитики Counterpoint Technology Market Research опубликовали данные о компаниях-лидерах на мировом рынке поставщиков чипов для смартфонов.

Впервые на первое место попала MediaTek, потеснившая Qualcomm. Последняя сегодня лидирует в сегменте 5G с долей 39%.

Как уточняют эксперты, в третьем квартале 2020 года доля MediaTek на мировом рынке производителей процессоров составила 31%. В общей сложности за три месяца было реализовано свыше 100 миллионов смартфонов, созданных на процессорах этой компании (годом ранее - 26%).

Такого результата MediaTek позволила добиться довольно низкая цена - 100-250 долларов, благодаря чему компания стала крупнейшим продавцом чипсетов, в том числе, на рынках Китая и Индии. Также в пользу MediaTek сыграл запрет на использование процессоров от Huawei, введенный США - производитель быстро занял эту нишу.

Доля Qualcomm в третьем квартал составила 29% (в 2019 году - 31%). По 12% рынка заняли Huawei HiSilicon, Samsung (его доля уменьшилась с 16%) и Apple (плюс 1% по сравнению с прошлогодним), 4% - Unisoc.