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Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры

Новости
    25.12.2020, 14:12
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ START Фото: youtube.com/ START
Фото: youtube.com/ START

На YouTube обнародован тизер-трейлер новой серии про похождения существа по имени Чебурашка и зверя более определенной видовой принадлежности - крокодила Гены.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
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Эпизод называется "Чебурашка. Секрет праздника" и подготовлен в качестве новогоднего подарка.

Нюансы сюжета мультфильма создатели держат в секрете, но уже известно, что друзья, как и в классической версии, вновь столкнутся с проделками старухи Шапокляк. А в финале "вновь восторжествует дружба".

Главные роли озвучили Анжелика Варум, Леонид Ярмольник и Диомид Виноградов.

Автор песни - Леонид Агутин. Режиссер - Дарина Шмидт, автор сценария - Мария Богданова.

Премьера - 31 декабря.

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