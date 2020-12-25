Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры

На YouTube обнародован тизер-трейлер новой серии про похождения существа по имени Чебурашка и зверя более определенной видовой принадлежности - крокодила Гены.

Эпизод называется "Чебурашка. Секрет праздника" и подготовлен в качестве новогоднего подарка.

Нюансы сюжета мультфильма создатели держат в секрете, но уже известно, что друзья, как и в классической версии, вновь столкнутся с проделками старухи Шапокляк. А в финале "вновь восторжествует дружба".

Главные роли озвучили Анжелика Варум, Леонид Ярмольник и Диомид Виноградов.

Автор песни - Леонид Агутин. Режиссер - Дарина Шмидт, автор сценария - Мария Богданова.

Премьера - 31 декабря.