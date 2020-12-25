Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей

Семьям, в которых воспитываются 13,5 миллиона детей, не пришлось подавать заявлений на выплату в размере 5 тысяч рублей. Деньги им перечислены автоматически. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

"Спустя неделю после объявления единовременной выплаты в 5 тысяч рублей средства получили родители 13,5 миллиона детей до 8 лет", - говорится в сообщении ведомства, в котором отмечается, что абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться и подавать заявление, выплаты им назначены на основе имеющейся у Пенсионного фонда информации.

В ведомстве также пояснили, что заявление на выплаты требуется только усыновителям и тем семьям, которые не получали единовременные выплаты на детей в 2020 году. Его можно подать через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым на эту дату не исполнится 8 лет.

Пенсионный фонд запустил электронный сервис online.pfrf.ru для консультирования семей по этой выплате.