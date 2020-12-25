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25.12.2020 19:06
Рубрика: Общество

Онкодиагнозы будут перепроверять чаще

Текст: Елена Манукиян

В России откроют еще девять новых референс-центров, эксперты которых будут удаленно изучать результаты патоморфологических, иммуногистохимических и лучевых исследований онкопациентов, чтобы дать им экспертную оценку. Она станет вторым мнением при постановке диагноза в онкологии. Первые девять таких референс-центров в рамках нацпроекта "Здравоохранение" заработали в уходящем 2020 году. Об этом говорится в сообщении некоммерческой организации "Национальные приоритеты", созданной правительством для информирования граждан о реализации национальных проектов.

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В нем отмечается, что онкологическая помощь в целом стала доступней россиянам. Так, за год модернизированы более 180 региональных онкоцентров, которые оснастили современным медицинским оборудованием. Помимо этого, в 67 регионах заработали 224 центра амбулаторной онкологической помощи, что на 23 центра больше, чем планировалось. К 2024 году их количество вырастет до 420. Это позволит россиянам обследоваться рядом с домом, а не ездить для этого за десятки, а иногда сотни километров.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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