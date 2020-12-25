Первый серийный Су-57 поступил в войска

Как сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, самолет поступил на вооружение одного из полков Южного военного округа.

По словам собеседника агентства, в следующем году ВКС РФ получат еще четыре новейших истребителя.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к концу 2024 года войска должны получить 22 единицы Су-57. В целом, до 2028 года предусмотрена поставка 76 истребителей пятого поколения.

Су-57 - многофункциональный истребитель, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет выполнен по технологии "стелс", обладает высокой маневренностью, инновационным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Планируется, что в будущем серийные машины получат "двигатель второго этапа", превосходящий по показателем устанавливаемый в настоящее время. Работы над ним должны завершиться в 2022 году.

Первый серийный самолет должны были передать в войска в конце прошлого года, однако истребитель потерпел аварию во время летных испытаний под Хабаровском.