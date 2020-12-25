Пятый канал сохранил лидерство по длительности просмотра

Пятый канал четвертый год подряд сохраняет лидирующую позицию по среднесуточному просмотру среди всех федеральных каналов в аудитории "Все 25-59". По данным Mediascope на декабрь 2020 года, жители России смотрят Пятый 97 минут в день - на шесть минут дольше, чем в прошлом году. По этому показателю телеканал на 29 минут опережает последнюю строчку в топ-10.

В октябре телезрители ключевой для Пятого канала аудитории "Все 25-59" установили очередной рекорд по среднесуточной длительности просмотра - они проводили вместе с телеканалом 105 минут в сутки. Результаты по этому показателю обновлялись в этом сезоне практически каждый месяц. Рост интереса телезрителей к контенту Пятого подтверждает, что эфирные предложения соответствуют запросам и пожеланиям аудитории.

В этом году телезрители продолжили следить за полюбившимися героями детективного сериала "Великолепная Пятерка" (16+). Истории о работе оперативников Петровского РОВД впервые вышли на экран в конце мая 2019, покорив как женскую, так и мужскую аудиторию. В 2020-м году поклонники детективного жанра с не меньшим интересом наблюдали за расследованиями и перипетиями в личной жизни полицейских во втором сезоне. В феврале в аудитории "Все 25-59" доля "Великолепной Пятерки" была на 45% выше среднесуточных показателей Пятого.

Третий сезон стартовал на телеканале 16 ноября и показал, что герои по-прежнему не оставляют равнодушными женские сердца. Доля аудитории "Женщины 35-50" в вечернем прайме за первые две недели показа составила 11,4%, что обеспечило сериалу первое место. В целевой аудитории "Все 25-59" его доля превышает на 37% среднесуточные показатели телеканала.

Новый телевизионный сезон 2020/2021 по традиции начался с премьер. Зрители снова встретились с любимыми героями еще одного детективного сериала - "Свои" (16+). Два сезона подряд история о талантливой команде оперативников не отпускала внимание телезрителей. Показ премьерных эпизодов о работе и расследованиях группы этой осенью не стал исключением. В октябре сериал обеспечил Пятому долю в 12,4% в аудитории "Женщины 25-59" в тайм-слоте 23.10-00.00, это первое место по России среди всех федеральных телеканалов.

Пятый канал - абсолютный лидер по будням с понедельника по четверг в тайм-слоте 23.10-00.00 в женской аудитории "25-59" с долей 11,2% (по состоянию на 1 декабря). В тайм-слоте 19.00-29.00 этот показатель составляет 9% и обеспечивает каналу второе место среди игроков федерального эфира. Фаворитами у зрителей остаются любимые сериалы "Великолепная Пятерка", "След" (16+) и "Свои".

Россияне любят смотреть на Пятом не только детективы, но и информационные выпуски ежедневных новостей. В этом году они сохранили высокие позиции. Доля телезрителей пятичасового выпуска программы "Известия" в аудитории "Все 18+" обеспечила Пятому абсолютное лидерство среди всех федеральных каналов с долей 8,6%. Подводить итоги дня по будням в полночь предпочитает 9% телезрителей в возрасте от 18 лет. Еженедельный выпуск "Известия. Главное" с результатом 7,8% занимает второе место национального эфира в аудитории "Все 18+".

Собственные проекты телеканала "Моя правда" (16+) и "О них говорят" (16+) также сохраняли лидирующие позиции. Документальный цикл о жизни звезд занимал второе место в воскресном утреннем эфире в аудитории "Женщины 18+". В этой же аудитории программа "О них говорят" обеспечила Пятому третье место эфира выходного дня. В текущем сезоне канал занимает почетное первое место с долей 7,7% в аудитории "Женщины 25-59" в тайм-слоте 05.00-10.00 по выходным и второе место в аудитории "Все 25-59" с долей 7,3%.

В возрастном сегменте 18+ 11% женской аудитории предпочитают узнавать новости из жизни звезд шоу-бизнеса из информационно-развлекательной программы "Светская хроника" (16+). Премьерные выпуски программы по пятницам обеспечивают Пятому третье место в вечерний прайм-тайм. Повторные выпуски "Светской хроники" субботним утром по итогам года занимают второе место по телесмотрению в своем тайм-слоте.

Показатели Пятого в аудитории "Все 4+" в декабре уходящего года достигли своего максимального значения - 7,1%. По предварительным данным доля по итогам года составляет 6,4%, обеспечивая телеканалу четвертую позицию в ТОП-5 федеральных каналов.