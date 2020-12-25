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25.12.2020 11:40
Рубрика: Экономика

Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике

Текст: Елена Березина
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Правительство работает над механизмом, который позволит перенаправлять 50% налоговых доходов федерального бюджета от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических регионов. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании комиссии по развитию Арктики.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
В правительство внесена новая госпрограмма развития Арктической зоны

- Мы продолжаем работу над механизмом, который позволит перенаправлять 50% налоговых доходов федерального бюджета от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических регионов. Мы с Антоном Германовичем Силуановым (министр финансов - *РГ*) о механизме договорились, проект постановления правительства уже подготовлен и Минфином России принципиально поддержан, - уточнил Трутнев. - Механизм должен заработать в следующем году и стать дополнительным источником финансирования арктических регионов. Принцип простой - чем больше инвесторов привлечет каждый регион, тем больше возможностей для своего развития получит.

Новая система преференций заработала в Арктике четыре месяца назад, за это время в портфеле заявок от инвесторов появилось 260 новых проектов с инвестициями свыше 750 млрд рублей (без учета крупных проектов "Новатэка", "Роснефти" и "Норникеля").

43 инвестора с проектами на 428,5 млрд рублей и созданием 9,7 тыс. рабочих мест уже получили новые меры государственной поддержки.

Лидирует по привлечению новых инвестиций Мурманская область. На нее приходится 39% новых инвестиций. На втором месте - Архангельская область с 15%, на третьем - республика Карелия с 14%.

- Правительство работает над дальнейшим совершенствованием системы преференций.

По поручению Михаила Владимировича Мишустина готовятся поправки, которые откроют доступ к льготам для представителей малого бизнеса, - отметил вице-премьер.- С 2021 года заработает механизм субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам для резидентов, в работе механизм субсидирования лизинга специальной техники в арктических условиях.

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