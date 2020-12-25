Попова: Профилактика COVID-19 в три раза снизила заболеваемость ОРВИ

"Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году добиться, в самом деле, снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза", - сказала она.

Она также отметила снижение заболеваемости кишечными инфекциями.

"От того, что мы стали качественно, правильно и очень вовремя мыть руки, заболеваемость острыми кишечными инфекциями, включая дизентерию и сальмонеллез, тоже снизилась более чем в два раза", - отметила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова также сообщила, что России в этом году удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи.