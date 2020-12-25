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25.12.2020 13:44
Рубрика: Общество

Попова: В России знают, как победить коронавирус

Текст: Светлана Ментюкова
Российские специалисты знают, как победить коронавирус. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после болезни и вакцинации

"И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что... мы знаем, как его (коронавирус - прим. "РГ") победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания, к сожалению, ценой огромного труда и даже потерь, но эти знания, они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм", - сказала она (цитата по РИА Новости).

Она отметила, что самые первые шаги и дальнейшие действия были направлены на сохранение здоровья людей.

Главный санитарный врач РФ также отметила, что задача по вакцинации от гриппа в этом году в России практически выполнена. "Было поручение президента РФ. Сегодня могу сказать, что 58% совокупного населения РФ привиты против гриппа. Задачу мы практически выполнили. Это очень важно, потому что объединение двух вирусов может быть крайне неприятным и сложным", - подчеркнула Анна Попова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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