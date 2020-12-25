Построенный на "Северной верфи" головной корвет "Гремящий" принят госкомиссией

Глава госприемки и руководитель верфи скрепили подписями и рукопожатием результаты совместной работы: "Гремящий" можно принимать в состав ВМФ. Фото: пресс-служба "Северной верфи"

Как сообщили в пресс-службе предприятия, "председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан 1-го ранга Вячеслав Махорин подписал приемный акт государственных испытаний головного корвета проекта 20385 "Гремящий". О том, что это должно произойти именно 25 декабря, генеральный директор верфи Игорь Орлов сообщил журналистам еще 12 ноября. И слово свое сдержал.

А уже 29 декабря на новом корвете планируют поднять Андреевский флаг.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 открывает серию подобных кораблей. При водоизмещении более 2000 тонн и длине 104 метра они смогут развивать ход до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек.

По сведениям из открытых источников, на "Гремящем" размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, а также ангар для вертолета. Сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Две недели назад, 10 декабря, корабль в ходе госиспытаний поразил своими средствами крылатую ракету. Ранее экипаж корабля произвел стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провел артиллерийские и торпедные стрельбы.

Головной корвет был заложен по проекту 20385 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2012 году. Стоимость по контракту - 22,6 млрд рублей. Спущен на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года начались швартовные испытания, заводские ходовые - в конце апреля 2019 года.