Президент Беларуси подвел итоги трилогии Года малой родины

Отпечаток детства в душе каждого из нас публицисты порой именуют топографическими следами малой родины. И в этом они по-своему правы. Вот и краткие итоги истекшей трилогии этой патриотической акции, которая украшала жизнь белорусов в последнее время, решил подвести Александр Лукашенко, общаясь 25 декабря с представителями трудового коллектива столичной детской инфекционной больницы.

Во-первых, подчеркнул президент, слова которого приводит его пресс-служба, за прошедшие три года заметно преобразились многие небольшие населенные пункты. Но это только первые аккорды гимна земле, на которой родились и возмужали граждане независимой Беларуси, подчеркнул глава государства, призвав соотечественников "не забывать о своей малой родине".

Без нее, особенно без деревни, не может быть ни страны, ни суверенитета и независимости, констатировал в свое время Лукашенко. И действительно, любовь белорусов к родным городам, большим селам и отдаленным хуторам, по мнению обозревателей, является теми кирпичиками, которые создают прочную основу гражданского патриотизма, формируют связь между людьми, как в отдельных населенных пунктах, так и по всей стране.

И в дальнейшем, не сомневается Лукашенко, благоустройство небольших населенных пунктов в республике будет продолжено. Он с оптимизмом отметил, что удалось сохранить многие "крупные деревни, и даже маленькие неперспективные хутора не думаем забрасывать". По крайней мере, пояснил он, "от Минска до агрогородков уже дошли". А за предстоящую пятилетку, уверен президент, удастся завершить ремонт районных магистралей, "чтобы двухполосные нормальные дороги были".

О ценности родной земли Лукашенко не забывает и в своем рабочем кабинете, и во время рабочих поездок по территории Беларуси. "Многие говорят: босиком походи по земле, по траве - и вся дурная энергия уходит в землю", - любит повторять белорусский руководитель. Он неоднократно поднимал тему ценности земельных участков и агитировал жителей Синеокой приобретать там наделы и пустующие дома.

Президент по-прежнему убежден, что в республике было принято правильное решение относительно частной собственности на землю. "Не надо губить нашу систему. Мы ее выстрадали, выработали за четверть века - хорошую, нормальную систему, и она еще будет востребована во всем мире", - подытожил глава государства.