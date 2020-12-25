Путин обсудил ситуацию в СНГ на совещании Совбеза

Важнейшим направлением работы на внешнеполитическом треке президент назвал ситуацию в СНГ. Этой теме было посвящено сегодняшнее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Новогодний праздник приближается, но он еще не наступил, мы с вами продолжаем работать", - заметил Владимир Путин. Президент предложил обсудить ситуацию, которая складывается на площадке СНГ.

"Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке, - подчеркнул Путин. - Это самые близкие для нас страны, я уже не говорю, что это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое - многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве. Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские".

"В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке", - сказал президент и предложил собеседникам выступить с докладами по различным направлениям этой работы. "Скорректируем, если необходимо, эту работу так, как этого требует сегодняшний день, так, как это будет востребовано и в наступающем 2021 году", - решил он.

Совещание прошло в формате видеоконференции, президент вышел на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Также в нем приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.