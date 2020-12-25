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25.12.2020 01:01
Рубрика: Общество

Среда отмечания

31 декабря в Москве и Подмосковье будет выходным
Текст: Вадим Сергеев
Российская газета - Столичный выпуск № 292(8346)
Власти Москвы и Подмосковья, как и рекомендовал президент Владимир Путин, сделают 31 декабря выходным в госучреждениях. Бизнесу рекомендовано тоже отпустить своих сотрудников накануне праздника. Естественно, выходной будет оплачен.

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вчера подписали соответствующие распоряжения. Оба этих документа официально опубликованы на региональных порталах. В первую очередь распоряжения касаются бюджетных учреждений. Однако частным компаниям рекомендовано последовать примеру государственных.

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Таким образом, последним официальным рабочим днем на следующей неделе для миллионов москвичей будет среда, 30 декабря. Большинство государственных организаций в четверг не откроется, будут трудиться лишь сотрудники оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность столичного региона. В их числе, разумеется, медработники. Например, даже в новогодние выходные продолжится вакцинация от коронавируса.

Напомним, что раньше 31 декабря, если дата приходилась на будни, считался рабочим, хотя и сокращенным днем. Обычно работодатели и так старались отпускать коллектив хотя бы на час раньше установленного времени. Да и сам этот день в плане именно рабочих процессов нередко оказывался по большому счету формальностью. В то же время многие, несмотря на сложную эпидситуацию, собираются отмечать Новый год в компаниях, с играми и застольем. И выходной день теперь пригодится, чтобы успеть подготовиться к главной ночи года.

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