31 декабря в Москве и Подмосковье будет выходным

Власти Москвы и Подмосковья, как и рекомендовал президент Владимир Путин, сделают 31 декабря выходным в госучреждениях. Бизнесу рекомендовано тоже отпустить своих сотрудников накануне праздника. Естественно, выходной будет оплачен.

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вчера подписали соответствующие распоряжения. Оба этих документа официально опубликованы на региональных порталах. В первую очередь распоряжения касаются бюджетных учреждений. Однако частным компаниям рекомендовано последовать примеру государственных.

Таким образом, последним официальным рабочим днем на следующей неделе для миллионов москвичей будет среда, 30 декабря. Большинство государственных организаций в четверг не откроется, будут трудиться лишь сотрудники оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность столичного региона. В их числе, разумеется, медработники. Например, даже в новогодние выходные продолжится вакцинация от коронавируса.

Напомним, что раньше 31 декабря, если дата приходилась на будни, считался рабочим, хотя и сокращенным днем. Обычно работодатели и так старались отпускать коллектив хотя бы на час раньше установленного времени. Да и сам этот день в плане именно рабочих процессов нередко оказывался по большому счету формальностью. В то же время многие, несмотря на сложную эпидситуацию, собираются отмечать Новый год в компаниях, с играми и застольем. И выходной день теперь пригодится, чтобы успеть подготовиться к главной ночи года.