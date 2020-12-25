Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Городские службы ликвидируют последствия снегопада, продолжающегося в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С утра пятницы в городе выпало более 7 см снега. В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 9,5 тыс. единиц техники и 40 тыс. дорожных рабочих и дворников", - отметил Петр Бирюков.

Коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Особое внимание уделили опасным участкам - спускам и подъемам на магистралях. Внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Напомним, что МЖД перешла на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Для обеспечения безопасности перевозок железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов. Уборка снега проходит в штатном режиме. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. Для этих целей существует резерв: всего на МЖД к зимнему сезону подготовлено более 160 единиц различной снегоуборочной железнодорожной техники.