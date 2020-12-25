Поздравить друзей и близких карточкой с видами столицы можно с сайта мэра Москвы Сергея Собянина. Более сотни москвичей уже воспользовались этой возможностью - их открытки опубликованы в галерее на портале главы города.

Чтобы поздравить знакомого человека, нужно ввести в специальном поле адрес его электронной почты. Оформить электронное поздравление можно роскошными видами российской столицы, новогодними узорами или загрузить свою фотографию.

Открытки будут опубликованы на сайте, а потом их можно отправить адресатам с помощью различных социальных сетей. Теплое пожелание, например, отправил родным Борис Горбачев: "Желаю, чтобы ощущение праздника длилось как можно дольше", а Валерия Лебедева решила поздравить сразу всех москвичей: "Пусть новый год принесет много положительных эмоций и воспоминаний, а невзгоды быстро и незаметно пройдут". Больше всего на открытках, конечно, встречается пожеланий здоровья.

"Предвкушение праздника и ожидание чуда - знакомые с детства чувства все больше охватывают каждого из нас. И хотя 2020 год принес серьезные испытания, нам удалось немало сделать и для развития Москвы", - подчеркнул Сергей Собянин. Он выразил надежду, что в уходящем году у миллионов москвичей все-таки нашлось место для приятных событий, встреч, интересных впечатлений. "Давайте же будем помнить хорошее, а плохое - пусть поскорее пройдет и забудется", - добавил он и поздравил горожан с наступающим Новым годом, пожелав от всей души крепкого здоровья и благополучия в 2021 году.