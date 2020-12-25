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25.12.2020 22:12
Рубрика: Экономика

Квадратные светофоры будут измерять чистоту воздуха в Москве

Текст: Ирина Огилько

Светофоры с датчиками измерения вредных выбросов в воздухе появились на улицах Москвы. Сообщение об этом опубликовал департамент транспорта в Telegram-канале.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их "коллеги". Квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал, например, разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах. Еще на них есть камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе.

Найти их можно по следующим адресам: 1-я Тверская-Ямская улица, улицы Тестовская и Сергея Макеева, ул. Зои и Александра Космодемьянских, а также в Зеленограде на Центральном проспекте.

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