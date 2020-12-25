Квадратные светофоры будут измерять чистоту воздуха в Москве

Светофоры с датчиками измерения вредных выбросов в воздухе появились на улицах Москвы. Сообщение об этом опубликовал департамент транспорта в Telegram-канале.

Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их "коллеги". Квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал, например, разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах. Еще на них есть камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе.

Найти их можно по следующим адресам: 1-я Тверская-Ямская улица, улицы Тестовская и Сергея Макеева, ул. Зои и Александра Космодемьянских, а также в Зеленограде на Центральном проспекте.