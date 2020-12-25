Москва стала одним из лидеров в рейтинге "взрывных" городов

Москва стала одним из лидеров рейтинга "взрывных" городов России: по числу желающих запускать новогоднюю пиротехнику и тратить на нее деньги москвичей опередили только жители Екатеринбурга. Интересно, что 52% любителей фейерверков и петард в стране планируют потратить на их закупку до 10 тысяч рублей - порой даже новогодний стол обходится дешевле. Таковы результаты опроса исследовательского агентства Zoom Market.

Его коммерческий директор Андрей Штыров пояснил "РГ", что у остальных поклонников самостоятельного запуска фейерверков в целом по стране аппетиты скромнее - 36% из них ограничат "взрывной" бюджет 5 тысячами рублей, а 12% потратят не более 2 тысяч рублей. "Россияне больше всего планируют покупать к Новому году салюты (69%), петарды (19%), бенгальские свечи (8%) и хлопушки (4%)", - перечислил Штыров.

Категорически против использования любой пиротехники из-за неудачного опыта ее использования выступают 6% опрошенных - у кого-то в руках взорвалась петарда, а у кого-то от такого "веселья" пострадали родственники или знакомые. Такие случаи, конечно, приходятся обычно на серьезную пиротехнику вроде мощных фейерверков или петард. Стандартная хлопушка может максимум напугать, однако бенгальские огни при легкомысленном отношении уже способны привести к пожару.

Москвичи - традиционно одни из самых ярых любителей пиротехники в стране. Казалось бы, по всей столице в новогоднюю ночь вспыхивают сотни залпов городских фейерверков и по красоте с ними не сравнится ни одна покупная шутиха. Но их продавцы говорят, что люди сами хотят выбрать пиротехнику, установить ее и запустить - именно по этой причине каждую новогоднюю ночь россыпи огней появляются едва ли не в каждом московском дворе.

Подтверждают это и данные опроса: результаты по Москве по просьбе "РГ" агентство вычленило отдельно. В каждом из 24 городов страны были опрошены по 120 человек и в Москве 47 сказали, что планируют покупать пиротехнику. При этом 31 респондент заявил, что потратит на это дело до 10 тысяч рублей, а 11 человек посчитали, что уложатся в 5 тысяч. Для сравнения - в Уфе закупаться пиротехникой будут всего 26 из 120 опрошенных, а потратить на это в пределах 10 тысяч готовы всего шестеро. А ведь Уфа далеко не в конце рейтинга. Так что в Москва и правда готова дать фору другим регионам.

Продавцы пиротехники говорят, что высокий спрос на их продукцию в преддверии праздников демонстрируют и жители Подмосковья. В некоторых жилых комплексах люди даже каждый год накануне 31 декабря скидываются и покупают большой фейерверк за 20-30 тысяч рублей - посмотреть на него выходит весь двор. Такие салюты обычно могут греметь без умолка несколько минут, а высота залпов доходит до 40 метров - это сравнимо с 12-этажным домом.

В МЧС тем временем не перестают напоминать о правилах безопасности. Они, кстати, в отношении пиротехники изменятся как раз 1 января. В частности, внутри зданий можно будет использовать только бенгальские огни и хлопушки, а салюты запретят запускать с балконов и лоджий. Рекомендации о том, как и где запускать фейерверки в Москве, можно прочитать на сайте мэрии mos.ru - там есть подробный разбор. А еще внимательно читайте инструкции на упаковке пиротехники - ее нарушение может стоить здоровья и даже жизни.