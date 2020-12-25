Москвичам рассказали, когда растает снег

Снег в столичном регионе растает только весной. Такое предположение сделал в пятницу, 25 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как сказал метеоролог, пятничный снегопад будет способствовать отличному отдыху на санках и лыжах в выходные. Высота снега в столичном регионе благодаря снегопаду увеличится на 8-12 сантиметров и составит около 20-25 см. До конца 2020 года таких снегопадов больше не будет. Уже в субботу, 26 декабря, интенсивность осадков снизится. Однако, местами осадки пройдут и в понедельник.

В ближайшую неделю не ожидается сильного потепления, температура воздуха и днем, и ночью будет отрицательная.

Напомним, что по данным Метеобюро Москвы и области, высота снежного покрова на утро пятницы, 25 декабря, составляла 10-12 см.