Москвичей предупредили о снеге, сильном ветре и гололеде в пятницу

В пятницу днем штормовую погоду в столичном регионе сформируют ненастный циклон и его активные атмосферные фронты. Синоптики предупреждают, завершится она не ранее утра субботы, 26 декабря.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, в пятницу лучше не планировать поездки, а по возможности - не выходить из дома - на улице будет очень скользко, ветрено и снежно.

- Всю пятницу в столице ожидается мокрый снег и сильный порывистый ветер до 17 м/с, на дорогах - сильная гололедица, снежные заносы и накат, - рассказала синоптик. - Наиболее сильные осадки придутся на период с 9 до 17 часов. Далее активность ослабеет, но сохранится до конца суток. При этом температура воздуха останется около 0 градусов, в вечерние часы не ниже -5.

Содержание кислорода и давление пониженные, что может способствовать ухудшению самочувствия даже не у метеозависимых людей.