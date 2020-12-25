Москвичи смогут оплатить более 20 категорий счетов через "Госуслуги Москвы"

Вышла обновленная версия мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Теперь там можно оплатить более 20 категорий счетов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Как сообщает сайт, Москва системно развивает городскую цифровую экосистему, чтобы жители могли получать и оплачивать все необходимые услуги онлайн, в том числе в мобильных приложениях. Ранее в разделе "Мои начисления" можно было оплатить только коммунальные услуги, электроэнергию, кружки, секции и автомобильные штрафы.

"Теперь пользователи могут оплатить счета более чем 20 категорий. Среди них - оплата начислений за домашний телефон МГТС, счета за транспортные услуги, а также услуги органов исполнительной власти, ЗАГСов и другие начисления", - сообщает руководитель проекта "Мобильные сервисы" столичного департамента информационных технологий Олег Филимонов.

Раздел "Мои начисления" расположен в приложении на странице "Услуги". Счета к оплате в нем отобразятся автоматически, если в профиле пользователя на mos.ru указаны все данные пользователя: код плательщика, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении и другие документы. Данные с mos.ru в приложении синхронизируются автоматически.

Оплачивать счета пользователи могут как банковской картой, так и со счета мобильного телефона или при помощи Apple Pay. С момента запуска в 2012 году приложение скачали уже 6 млн раз.