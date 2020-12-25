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25.12.2020 21:35

НВ АЭС досрочно выполнила годовое задание по выработке электроэнергии

25 декабря 2020 года в 11:05 мск Нововоронежская АЭС выполнила годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии в объеме 26 млрд 250 млн кВт/ч. При этом 24 млрд 346 млн кВт/ч электроэнергии было передано в Единую энергосистему России. Чтобы выработать такое количество электроэнергии за год, понадобится более 1 млн сетевых солнечных электростанций мощностью 15 кВт каждая, установленных в Центральном Черноземье.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В настоящее время атомная станция выдает электроэнергию сверх плана. В работе энергоблоки № 4, №5, № 6 и №7: все они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

"По состоянию на 25 декабря 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 25,6% (на 5 млрд 350 млн кВт/ч) больше электроэнергии, чем за такой же период прошлого года. Атомная станция продолжает стабильно и надежно поставлять электроэнергию предприятиям и жителям региона, обеспечивая энергобезопасность страны", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Такой рост выработки связан с вводом в эксплуатацию инновационного энергоблока № 7 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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