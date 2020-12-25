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25.12.2020 11:34
Рубрика: Общество

Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 7315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1923 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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12,4% среди заболевших - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% - от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,7% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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