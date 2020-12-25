Петр Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

Все системы энергообеспечения и теплоснабжения столицы работают в штатном режиме, отключений нет, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По состоянию на 16:00 пятницы в городе выпало 8 см снега. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада: зачищают лотковые части, вывозят снег на снегосплавные пункты, чистят крыши жилого и нежилого фонда. На улицах города работают более 9 тысяч единиц различной снегоуборочной техники и около 40 тысяч рабочих", - уточнил заместитель мэра.

Петр Бирюков отметил, что коммунальные службы и топливно-энергетическое хозяйство города готовы к любым погодным условиям.